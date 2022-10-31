Лазарев предстал в образе Нео из "Матрицы" на своем концерте

Сергей Лазарев предстал в образе Нео из фильма "Матрица" на своем шоу "Я не боюсь" в московском Crocus City Hall. Об этом сообщает kp.ru.

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Один из номеров на концерте Лазарев посвятил культовому фильму. В костюме главного героя артист парил над залом в голографическом сердце. Музыкант исполнил свой хит "В самое сердце".

Сообщается, что шоу посвящено жизни и становлению Лазарева. Концерт певца посетили его мама Валентина, дети Никита и Анна, племянница Алиса, а также коллеги по сцене - Ани Лорак, Асти и Ольга Бузова.