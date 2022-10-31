Российская фотомодель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова раскрыла источник своего дохода. На эту тему она высказалась в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на YouTube-канале журналистки.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

26-летняя знаменитость рассказала, что на данный момент зарабатывает на сети собственных салонов красоты Inhype Beauty Zone, которую она основала пять лет назад. Плюс ко всему, по словам манекенщицы, она владеет брендом нижнего белья Geisha. При этом она добавила, что последний бизнес требует дополнительных инвестиций.

«Мы столкнулись с рядом проблем, из-за этого задерживается выпуск новой коллекции, но сейчас все силы направлены на марку. Мы с командой работаем над тем, чтобы представить огромное количество новых моделей. Я хочу, чтобы наше белье было чуть ли не на каждой второй девушке», — призналась Решетова.