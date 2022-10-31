Карди Би спровоцировала слухи о третьей беременности

30-летняя рэперша Карди Би опубликовала фотографию с сыном и добавила к ней неоднозначную подпись. Снимком она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

"Мой сын такой классный. Не могу дождаться момента, когда закончу дела и рожу третьего малыша", — написала певица.

Фотография собрала несколько тысяч лайков и комментариев. Фанаты сразу же начали обсуждать в социальных сетях возможную третью беременность рэперши:

"Неужели снова случится чудо!", "Ура, радостная новость", "Потрясающая новость, Карди Би, мы ждем!".

Карди и Оффсет тайно поженились 20 сентября 2017 года. В 2019 году у них появилась дочка Калче Киара, а осенью 2021 года родился сын Вэйв. В июле Карди Би и Оффсет подарили своей дочери Калчер $50 тыс. наличными по случаю того, что ей исполнилось четыре года.