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1 час назад

Рэперша Карди Би спровоцировала слухи о третьей беременности

Газета.Ru

30-летняя рэперша Карди Би опубликовала фотографию с сыном и добавила к ней неоднозначную подпись. Снимком она поделилась в социальных сетях.

Карди Би спровоцировала слухи о третьей беременности
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Мой сын такой классный. Не могу дождаться момента, когда закончу дела и рожу третьего малыша", — написала певица.

Фотография собрала несколько тысяч лайков и комментариев. Фанаты сразу же начали обсуждать в социальных сетях возможную третью беременность рэперши:

"Неужели снова случится чудо!", "Ура, радостная новость", "Потрясающая новость, Карди Би, мы ждем!".

Карди и Оффсет тайно поженились 20 сентября 2017 года. В 2019 году у них появилась дочка Калче Киара, а осенью 2021 года родился сын Вэйв. В июле Карди Би и Оффсет подарили своей дочери Калчер $50 тыс. наличными по случаю того, что ей исполнилось четыре года.

Пара отпраздновала день рождения дочери поездкой в парк развлечений. Это не первый экстравагантный подарок Оффсета дочери: когда Калчер исполнилось два года, рэпер подарил ей розовую сумку Birkin.

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