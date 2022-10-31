Рэпер Птаха рассказал о неадекватном поведении бывшей жены

«Бывшая теща говорит, что у нее трещина в ребре, но я ни ее, ни Лану не бил! У меня на руках был ребенок! Они расцарапали мне все лицо, на голове шишка от удара сумки. И это все продолжается девять лет. Я сам вызывал полицию, когда Лана была невменяемой», — поделился музыкант в беседе с изданием StarHit.