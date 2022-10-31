Рэпер Птаха рассказал о неадекватном поведении бывшей жены

Рэп-исполнитель Давид Нуриев, известный под псевдонимом Птаха, рассказал о поведении своей бывшей супруги Ланы Реутовой.
Артист отметил, что Реутова не может собой управлять. По его словам, экс-жена дралась с сотрудниками правоохранительных органов, поджигала окна и пыталась сброситься. Исполнитель хотел дать второй шанс матери своего ребенка. Однако Реутова решила публично выяснять отношения.
«Бывшая теща говорит, что у нее трещина в ребре, но я ни ее, ни Лану не бил! У меня на руках был ребенок! Они расцарапали мне все лицо, на голове шишка от удара сумки. И это все продолжается девять лет. Я сам вызывал полицию, когда Лана была невменяемой», — поделился музыкант в беседе с изданием StarHit.
Он уточнил, что даже сейчас готов материально обеспечивать бывшую возлюбленную и дочь. Она хочет лишить его родительских прав. Певец сравнил свою историю с судьбой актера Джонни Деппа, который тоже пережил больную любовь. Птаха будет бороться за возможность видеться со своей наследницей.