Кайли Дженнер и Трэвис Скотт выставили на продажу дом

Кайли Дженнер и ее партнер, музыкант Трэвис Скотт, выставили на продажу свой особняк в Беверли-Хиллз, запросив за него $21,5 млн. Об этом сообщает TMZ.

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Пара приобрела дом четыре года назад за $13,45 млн — это первый объект недвижимости, который телезвезда и рэпер купили совместно, вскоре после рождения их первого ребенка, дочери Сторми.

В доме располагаются семь спальных комнат и 10 ванных, а также открытый бассейн, домашний кинотеатр, бильярдная, тренажерный зал и массажный кабинет.

Как дополняет Daily Mail, особняк был построен в 1971 году и был продан девелоперской фирме в 2012-м за $6,3 млн, после чего подвергся масштабной реконструкции и появился на рынке недвижимости в 2017-м.