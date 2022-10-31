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1 час назад

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт выставили на продажу дом за $21,9 млн

Газета.Ru

Кайли Дженнер и ее партнер, музыкант Трэвис Скотт, выставили на продажу свой особняк в Беверли-Хиллз, запросив за него $21,5 млн. Об этом сообщает TMZ.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт выставили на продажу дом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Пара приобрела дом четыре года назад за $13,45 млн — это первый объект недвижимости, который телезвезда и рэпер купили совместно, вскоре после рождения их первого ребенка, дочери Сторми.

В доме располагаются семь спальных комнат и 10 ванных, а также открытый бассейн, домашний кинотеатр, бильярдная, тренажерный зал и массажный кабинет.

Как дополняет Daily Mail, особняк был построен в 1971 году и был продан девелоперской фирме в 2012-м за $6,3 млн, после чего подвергся масштабной реконструкции и появился на рынке недвижимости в 2017-м.

Помимо этого особняка, 25-летняя Кайли Дженнер владеет еще четырьмя объектами недвижимости, включая имение в Холмби-Хиллз стоимостью $36,5 млн.

Звёзды,Трэвис Скотт,
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