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1 час назад

Умер 25-летний сын актера Тима Рота

Мира Маркина

Сын актера Тима Рота Кормак скончался в возрасте 25 лет. Об этом сообщает портал Deadline.

Умер 25-летний сын звезды "Бешеных псов"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кормак умер от хориокарциномы — редкого вида рака. Молодой человек боролся с заболеванием на протяжении года. Он практически лишился слуха и сбросил 27 килограмм.

"Химиотерапия, трансплантация, переливание крови и так далее. Это хориокарцинома. Встречается редко, ей удается опережать меня на несколько шагов вперед. Рак не лишил меня воли к жизни и любви к музыке", — писал он в социальных сетях.

Отец Кормака, 61-летний Тим Рот, известен по сериалу "Обмани меня", фильмам "Криминальное чтиво" и "Бешеные псы".

Ранее стало известно, что скончалась актриса Светлана Спиридонова.

Звёзды,Светлана Спиридонова,Тим Рот,
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