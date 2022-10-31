Умер 25-летний сын звезды "Бешеных псов"

Сын актера Тима Рота Кормак скончался в возрасте 25 лет. Об этом сообщает портал Deadline.
Кормак умер от хориокарциномы — редкого вида рака. Молодой человек боролся с заболеванием на протяжении года. Он практически лишился слуха и сбросил 27 килограмм.
"Химиотерапия, трансплантация, переливание крови и так далее. Это хориокарцинома. Встречается редко, ей удается опережать меня на несколько шагов вперед. Рак не лишил меня воли к жизни и любви к музыке", — писал он в социальных сетях.
Отец Кормака, 61-летний Тим Рот, известен по сериалу "Обмани меня", фильмам "Криминальное чтиво" и "Бешеные псы".
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