Орбакайте столкнулась с критикой из-за «жуткого акцента» дочери

Единственная дочь Кристины Орбакайте Клавдия на постоянной основе проживает в Соединенных Штатах. Недавно певица опубликовала видео с наследницей, которое сильно не понравилось подписчикам.

Клавдия Земцова живет вместе с отцом в США, а в Россию приезжает редко. Ее визиты в основном связаны с посещением родственников. Во время празднования десятилетия девочка сказала несколько слов на русском языке, но с сильным акцентом.

«Еле говорит... Но хорошо, конечно, что хотя бы старается. Может, потом избавится от жуткого акцента», — написала возмущенная подписчица Орбакайте в соцсетях.