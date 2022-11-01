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3 часа назад

Орбакайте столкнулась с критикой из-за «жуткого акцента» дочери

Слово и Дело

Единственная дочь Кристины Орбакайте Клавдия на постоянной основе проживает в Соединенных Штатах. Недавно певица опубликовала видео с наследницей, которое сильно не понравилось подписчикам.

Клавдия Земцова живет вместе с отцом в США, а в Россию приезжает редко. Ее визиты в основном связаны с посещением родственников. Во время празднования десятилетия девочка сказала несколько слов на русском языке, но с сильным акцентом.

«Еле говорит... Но хорошо, конечно, что хотя бы старается. Может, потом избавится от жуткого акцента», — написала возмущенная подписчица Орбакайте в соцсетях.

Басков язвительно высказался в адрес Орбакайте

Сама Кристина Орбакайте игнорирует любые негативные комментарии в адрес себя и своей семьи. Клавдия родилась в браке певицы с бизнесменом Михаилом Земцовым в 2012 году.

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