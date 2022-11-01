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58 минут назад

Поседевший Шепелев до смерти испугался вердикта врачей после МРТ

Passion.ru

Экс-муж певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев начал седеть, когда врачи, проанализировав МРТ головного мозга, увидели там то, чего быть не должно. Телеведущий рассказал о страшном дне в его жизни и вердикте врачей в социальных сетях.

Поседевший Шепелев до смерти испугался вердикта врачей после МРТ
Фото: Passion.ruPassion.ru

Шепелев подробно описал, как проходила «мучительная» процедура: его положили на узкую кушетку, погрузили к капсулу и оставили одного. Самое ужасное началось потом, когда, открыв глаза, он увидел людей в белых халатах.

«Их много, лица встревожены, ни одной улыбки», - описывает Шепелев тот момент. На его вопрос, что случилось, врачи попросили не волноваться.

Один из докторов рассказал, что их срочно вызвали посмотреть анализ. Однако тревога оказалась ложной – диагноз не подтвердился.

Эту историю Шепелев рассказал в качестве примера, как «даже в дорогой клинике могут напугать до полусмерти».

Напомним, вторая жена Шепелева Жанна Фриске скончалась от рака головного мозга. У пары остался сын.

Звёзды,Дмитрий Шепелев,Жанна Фриске,
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