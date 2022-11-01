Ирина Шейк снялась в откровенном наряде и порадовала фанатов

На размещенном фото знаменитость позирует в образе американской фотомодели Бетти Пейдж, которая работала в 1950-х годах в стиле пин-ап. Так, Шейк предстала перед камерой в облегающем черном боди, оформленном кружевным полупрозрачным верхом и кожаными вставками на бедрах, и держа в одной руке трость. При этом на ней надеты перчатки выше локтя, чулки и лакированные туфли на шпильке. Также манекенщица дополнила свой образ париком с длинными волнистыми прядями и челкой. «Бетти Пейдж... Скоро... Счастливого Хеллоуина 2022», — подписала она снимок, который набрал более 36,5 тысячи лайков.