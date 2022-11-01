Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+18° в 
USD 61.43EUR 60.97
Войти в почту
20 минут назад

ANNA ASTI рассказала о необычном пункте в своем райдере

РИА "ФедералПресс"

Недавно певица ANNA ASTI проехалась по России с концертным туром. Она рассказала, как прошли гастроли, и о необычном пункте в своем райдере.

ANNA ASTI рассказала о необычном пункте в своем райдере
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Все было безумно классно, получились крутые, просто душевные вечера. Самое главное, все пели хором», – рассказала певица.

ANNA ASTI также поделилась, что в ее райдере есть необычное требование к организаторам концерта. Звезда просит через 15 минут после окончания выступления принести ей стейк из фламинго и салат из игуаны.

Казалось бы, чего только этим звездам не взбредет в голову. Но оказалось все гораздо проще. Таким образом певица просто проверяет, дочитывают ли организаторы райдер до конца, передает Teleprogramma.pro.

Звёзды,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители