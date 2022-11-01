ANNA ASTI рассказала о необычном пункте в своем райдере

Недавно певица ANNA ASTI проехалась по России с концертным туром. Она рассказала, как прошли гастроли, и о необычном пункте в своем райдере.
«Все было безумно классно, получились крутые, просто душевные вечера. Самое главное, все пели хором», – рассказала певица.
ANNA ASTI также поделилась, что в ее райдере есть необычное требование к организаторам концерта. Звезда просит через 15 минут после окончания выступления принести ей стейк из фламинго и салат из игуаны.
Казалось бы, чего только этим звездам не взбредет в голову. Но оказалось все гораздо проще. Таким образом певица просто проверяет, дочитывают ли организаторы райдер до конца, передает Teleprogramma.pro.