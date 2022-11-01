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3 часа назад

Дмитрий Маликов поделился тайнами своей дочери

Passion.ru

За несколько дней до открытия нового бутика своей дочери Стефании, Дмитрий Маликов решил раскрыть подробности ее личной жизни.

Маликов поделился тайнами своей дочери
Фото: PassionPassion

В большом интервью известному светскому журналу певец рассказал, что бизнес по пошиву одежды его дочь сделала с нуля за собственные стредства.

«Конечно, я был готов ей помочь, но она проявила самостоятельность», - говорит Маликов.

Кроме того, звёздный отец поделился информацией о возможном скором замужестве Стефании.

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По словам создателя ВИА «Самоцветы», дедушкой он пока стать не стремится, но зятя нового ему представили.

Торопить девушку с рождением внука Маликов тоже, судя по всему, не собирается.

«Стефания сама поймет, когда будет готова к таким решениям», - считает мудрый папа.

Напомним, в 2020 году дочь известного артиста запустила собственный бренд женской одежды под названием Dress By Stesha.

Звёзды,Дмитрий Маликов,
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