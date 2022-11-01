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1 час назад

Илон Маск был замечен с бывшей женой на фоне слухов о воссоединении

Газета.Ru

Новый глава Twitter Илон Маск появился на вечеринке вместе с бывшей женой Джастин Уилсон. Об этом сообщает Daily Mail.

Маск был замечен с бывшей женой на фоне слухов о воссоединении
Фото: Газета.руГазета.ру

Пара стала гостями на праздничном вечере в честь Хэллоуина в Беверли-Хиллз, организованном актрисой Беллой Торн. Илон Маск и Джастин Уилсон вместе появились на вечеринке, и все время держались вдвоем. В соцсетях сразу появились слухи о возможном воссоединении возлюбленных. Однако официальных комментариев пара не давала. После Хэллоуина Джастин Уилсон села в Tesla Илона Маска вместе с ним.

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Для вечеринки Джастин Уилсон выбрала наряд из латекса, ободок с ушками и маску, отсылающими к образу Женщины-Кошки. Илон Маск предпочел классический для себя образ с футболкой и брюками.

От первого брака с писательницей Джастин Уилсон у предпринимателя Илона Маска родились двойняшки Гриффин и Ксавьер (сменил пол и теперь идентифицирует себя как девушка), а также тройняшки Дамиан, Саксон и Кай.

Звёзды,Джастин Уилсон,Илон Маск,Белла Торн,
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