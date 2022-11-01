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3 часа назад

Выяснилось, что скрывала модель Хайди Клум под костюмом червя

Катерина Саломе

Наряд модели Хайди Клум, в котором она появилась на вечеринке по случаю Хэллоуна в Нью-Йорке, произвел фурор. Звезда предстала в костюме дождевого червя. Но спустя некоторое время она разделась, и оказалось, что внизу у нее был еще один наряд, сообщает Daily Mail.

Выяснилось, что скрывала Хайди Клум под костюмом червя
Фото: СоцсетиСоцсети

В результате на вечеринке в ресторане Sake No Hana модель осталась в прозрачном комбинезоне, расшитом пайетками. От предыдущего костюма осталась только маска червя.

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Хайди отдыхала в компании супруга, музыканта Тома Каулитца, и его брат Билла Каулитца. Все трое были одеты в одном стиле. Муж модели предстал в образе рыбака с одним окровавленным глазом, а его родственник пришел в образе русалки.

Ранее мы писали о том, что 41-летняя модель Victoria's Secret показала фото с тренировки.

Звёзды,Хайди Клум,Клаудия Шиффер,
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