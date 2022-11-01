Выяснилось, что скрывала Хайди Клум под костюмом червя

Наряд модели Хайди Клум, в котором она появилась на вечеринке по случаю Хэллоуна в Нью-Йорке, произвел фурор. Звезда предстала в костюме дождевого червя. Но спустя некоторое время она разделась, и оказалось, что внизу у нее был еще один наряд, сообщает Daily Mail.

Фото: Соцсети Соцсети

В результате на вечеринке в ресторане Sake No Hana модель осталась в прозрачном комбинезоне, расшитом пайетками. От предыдущего костюма осталась только маска червя.

Хайди отдыхала в компании супруга, музыканта Тома Каулитца, и его брат Билла Каулитца. Все трое были одеты в одном стиле. Муж модели предстал в образе рыбака с одним окровавленным глазом, а его родственник пришел в образе русалки.