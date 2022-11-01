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59 минут назад

5 знаменитых женщин, которые гордятся пышными формами

WomanHit.ru

Эти знаменитости не стремятся к модельной худобе, они обожают свою аппетитную фигуру.

5 знаменитых женщин, которые гордятся пышными формами
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Пока большинство знаменитостей сидят на изнурительных диетах, часами потеют в спортзале и даже решаются на липосакцию, эти девушки уверены: их пышные формы — настоящая изюминка, которой стоит гордиться. Они помогают поклонницам принять свое тело и научиться любить себя, независимо от веса и сантиметров талии.

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Мэрайя Керри

Ее голос обожают тысячи поклонников, никто не сомневается в том, что Мэрайя — удивительная вокалистка. По поводу внешних данных артистки публика не столь единодушна во мнении. Многие считают, что Керри не мешало бы скинуть пару килограммов. Или пару десятков килограммов. Но сама знаменитость давно смирилась с пышными формами. Даже родив близнецов и поправившись до 120 кг, она щеголяла в облегающих нарядах и требовала, чтобы танцоры поднимали ее на руки.

Правда, от сорока килограммов певица все же избавилась, теперь она чувствует себя комфортно в теле и считает, что жесткие диеты лишь делают ее голодной и злой.

Эшли Грэм

Эта модель стала иконой бодипозитивного движения: у Эшли идеальные черты лица, очаровательная улыбка и очень женственная фигура. Кто-то считает, что звезда была бы еще краше, если бы похудела, но Грэм уверена, что килограммы — лишь цифра, а красота определяется пластикой, обаянием, умением подать себя.

Судя по тому, что звезда получает контракты с мировыми брендами, нет поводлв сомневаться в ее словах.

Катя Жаркова

Катя пришла в модельный бизнес в 14 лет, она была тоненькой и изящной, но из-за большой груди тут же попала в категорию «плюс сайз». Именно в этой отрасли Жаркова нашла себя: теперь мягкие формы — ее визитная карточка.

Катя с удовольствием позирует в белье, получая тысячи комплиментов от восторженных поклонников ежедневно.

Анна Семенович

После завершения профессиональной карьеры в спорте Анна начала набирать вес. Несмотря на все старания, певица всегда отличалась выдающимися формами, поэтому решила не стесняться их, а гордиться. Семенович признается, что перед важными выступлениями и гастролями сидит на диете, но в обычной жизни не ограничивает себя, стараясь лишь быть активной и часто заниматься спортом.

Лолита Милявская

После развода звезда похудела на 15 килограммов, хотя признавалась, что комфортно чувствует себя в любом весе. Да и поклонники обожают Лолиту, как бы она ни выглядела. Даже сильно поправившись, Милявская смело выступала в эксцентричных нарядах, подчеркивающих ее фигуру.

Звёзды,Лолита Милявская,Анна Семенович,
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