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1 час назад

Эмили Ратаковски раскрыла секрет своей стройной фигуры

Lenta.ru

Американская супермодель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски раскрыла секрет своей стройной фигуры, которую ей удается сохранять без диет. На эту тему она высказалась в комментариях под видео, которое она опубликовала в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) в честь Хеллоуина.

Эмили Ратаковски раскрыла секрет своей стройной фигуры
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах 31-летняя знаменитость запечатлена вечером на улицах Нью-Йорка. Она позирует в праздничном костюме, состоящем из черного топа и оголяющих ягодицы джинсах, а также шляпы и наплечной сумки.

В комментариях к посту популярная певица Холзи сделала комплимент подтянутому телу Ратаковски и спросила, как ей удается поддерживать себя в форме.

«Я просто хорошо питаюсь! И ни в чем себе не отказываю. Счастливая девочка», — в ответ призналась последняя.

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