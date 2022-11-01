Американская супермодель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски раскрыла секрет своей стройной фигуры, которую ей удается сохранять без диет. На эту тему она высказалась в комментариях под видео, которое она опубликовала в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) в честь Хеллоуина.
На размещенных кадрах 31-летняя знаменитость запечатлена вечером на улицах Нью-Йорка. Она позирует в праздничном костюме, состоящем из черного топа и оголяющих ягодицы джинсах, а также шляпы и наплечной сумки.
В комментариях к посту популярная певица Холзи сделала комплимент подтянутому телу Ратаковски и спросила, как ей удается поддерживать себя в форме.
«Я просто хорошо питаюсь! И ни в чем себе не отказываю. Счастливая девочка», — в ответ призналась последняя.