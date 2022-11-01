Американская супермодель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски раскрыла секрет своей стройной фигуры, которую ей удается сохранять без диет. На эту тему она высказалась в комментариях под видео, которое она опубликовала в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) в честь Хеллоуина.