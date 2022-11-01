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1 час назад

Анастасия Решетова объяснила, почему не давала матери Тимати полностью воспитывать сына

Газета.Ru

Экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова объяснила, почему не хочет отдавать сына Ратмира маме рэпера Симоне Юнусовой на полное воспитание. Этим она поделилась в беседе с Надеждой Стрелец.

Решетова объяснила, почему не давала матери Тимати полностью воспитывать сына
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Решетовой, мать Тимати была бы не против взять на себя воспитание внука, однако модель не позволила это сделать. Блогерша объяснила, что дала Юнусовой сразу понять, что хочет быть максимально вовлечена в жизнь Ратмира.

"Мне бы хотелось принимать важные решение самой, чтобы время проводила с ним я как мама. Мне хотелось полностью быть включенной в процесс без огромного количества подсказок", - уточнила Решетова.

Модель призналась, что поначалу была "шибанутой" мамой - она боялась оставить ребенка одного на несколько часов и сильно переживала из-за "каждого момента". Решетова добавила, что сейчас не уходит с головой в материнство.

Блогерша уточнила, что продолжает воспитывать сына и считает себя хорошим родителем. По словам модели, на данный момент она уделяет больше внимание другим аспектам жизни, чем раньше. Ранее Решетова призналась, что Тимати "совсем никак" ее не обеспечивает.

Звёзды,Анастасия Решетова,
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