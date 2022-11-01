Решетова объяснила, почему не давала матери Тимати полностью воспитывать сына

Экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова объяснила, почему не хочет отдавать сына Ратмира маме рэпера Симоне Юнусовой на полное воспитание. Этим она поделилась в беседе с Надеждой Стрелец.

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По словам Решетовой, мать Тимати была бы не против взять на себя воспитание внука, однако модель не позволила это сделать. Блогерша объяснила, что дала Юнусовой сразу понять, что хочет быть максимально вовлечена в жизнь Ратмира.

"Мне бы хотелось принимать важные решение самой, чтобы время проводила с ним я как мама. Мне хотелось полностью быть включенной в процесс без огромного количества подсказок", - уточнила Решетова.

Модель призналась, что поначалу была "шибанутой" мамой - она боялась оставить ребенка одного на несколько часов и сильно переживала из-за "каждого момента". Решетова добавила, что сейчас не уходит с головой в материнство.