Роза Сябитова назвала плюсы работы свахой

Телеведущая Роза Сябитова в своем телеграм-канале написала о важности свах. Она объяснила, почему без этого человека не обходятся свадьбы.

«Найти хорошую сваху во все времена было не просто. Хлеб-соль принимаем, а сваху в красный угол сажаем. И вот почему!» – написала Сябитова.

Без свах не обходились смотрины невесты и жениха, сговоры родителей, отметила Роза Сябитова. Им не было цены в день свадьбы, так как они знают все обычаи. А еще надо было всех предупредить, научить, как себя вести, добавила телесваха. Она подчеркнула, что счастлива этим заниматься.