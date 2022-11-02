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1 час назад

Роза Сябитова назвала плюсы работы свахой

РИА "ФедералПресс"

Телеведущая Роза Сябитова в своем телеграм-канале написала о важности свах. Она объяснила, почему без этого человека не обходятся свадьбы.

Роза Сябитова назвала плюсы работы свахой
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Найти хорошую сваху во все времена было не просто. Хлеб-соль принимаем, а сваху в красный угол сажаем. И вот почему!» – написала Сябитова.

Без свах не обходились смотрины невесты и жениха, сговоры родителей, отметила Роза Сябитова. Им не было цены в день свадьбы, так как они знают все обычаи. А еще надо было всех предупредить, научить, как себя вести, добавила телесваха. Она подчеркнула, что счастлива этим заниматься.

«Вот такое наследство перешло ко мне с тех далеких времен», – написала Сябитова.

Звёзды,Роза Сябитова,
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