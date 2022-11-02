Сташевский раскрыл, кто виноват в разрыве отношений с сыном

Влад Сташевский не только музыкант, но и отец. Однако отношения с сыном от первого брака артисту пришлось строить с нуля. Об этом Сташевский рассказал журналисту Prozvezd.

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Старшего сына Сташевского зовут Даниил. Брак музыканта с его матерью Ольгой Алешиной существовал меньше пяти лет. Когда пара решила расстаться, отношения Влада с сыном тоже прекратились. Спустя несколько лет Сташевский решил исправить ситуацию – чувствовал свою вину. Он позвонил наследнику, а после отец и сын встретились.

Сейчас Сташевский с гордостью рассказывает о сыновьях.

“Старший — студент, младший — школьник. У него уже коричневый пояс по карате — перегнал меня. (...) Я — не самый плохой отец, чтобы меня стесняться”, — заметил музыкант.