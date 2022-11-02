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2 часа назад

Беременная Ольга Орлова намекнула на пол ребенка

Мослентаиещё 2

На пол ребенка намекнула в запрещенной в РФ соцсети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) ведущая «Дома-2» 44-летняя Ольга Орлова.

Беременная Ольга Орлова намекнула на пол ребенка
Фото: МослентаМослента

«Анекдот. Будущий отец нетерпеливо тискает руку своей беременной жены во время сеанса УЗИ. Наконец, он не выдерживает и нервно вопрошает: "Когда уже мне скажут пол моего будущего сына?" Узиолог строго смотрит на него и сдержано отвечает: "Сообщаю: пол вашего будущего сына — девочка"», — подписала она собственное фото, на котором видно уже заметно округлившийся живот.

Многие пользователи сети, в том числе и звезды российского шоу-бизнеса, в комментариях поздравили Орлову с тем, что она ожидает дочь. Другие же отметили, что, возможно, ведущая «Дома-2» действительно написала лишь анекдот, и не стоит интерпретировать его как сообщение про пол ожидаемого ребенка.

«Доченька, мне кажется, будет у вас», «Живот, как у меня. У меня сыновья», «Поздравляю вас, Оля! Как многие подумали, у вас будет дочка?», «Девочка! Поздравляю!» — написали юзеры.

Звёзды,Ольга Орлова,
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