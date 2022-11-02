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2 часа назад

Звезда “Клона” Карла Диас выходит замуж

Мира Маркина

Бразильская актриса Карла Диас, известная российским зрителям по роли Хадижи в сериале “Клон”, станет женой. Женихом звезды станет депутат и зоозащитник Фелипе Бекари. Именно он сообщил радостную новость на своей странице в популярной социальной сети.

Хадижа из “Клона” выходит замуж за чиновника
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Известно, что Фелипе и Карла находятся в отношениях уже несколько лет.

“Любовь, верность — это то, что мы строим вместе с первого дня знакомства! Я восхищаюсь этой сильной женщиной. Люблю тебя, Карла!” — написал восторженный жених в социальных сетях.

Чем закончился сериал “Клон”

Детали о дате и месте проведения свадьбы Карлы Диас и Фелипе Бекари пока держатся в секрете.

Ранее “Рамблер” рассказывал о свадьбе еще одной звезды этого культового сериала. Актер, сыгравший Зейна, впервые женился в 53 года. Какой была церемония, читайте в нашем материале.

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