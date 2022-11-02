Хадижа из “Клона” выходит замуж за чиновника

Бразильская актриса Карла Диас, известная российским зрителям по роли Хадижи в сериале “Клон”, станет женой. Женихом звезды станет депутат и зоозащитник Фелипе Бекари. Именно он сообщил радостную новость на своей странице в популярной социальной сети.

Известно, что Фелипе и Карла находятся в отношениях уже несколько лет.

“Любовь, верность — это то, что мы строим вместе с первого дня знакомства! Я восхищаюсь этой сильной женщиной. Люблю тебя, Карла!” — написал восторженный жених в социальных сетях.

Детали о дате и месте проведения свадьбы Карлы Диас и Фелипе Бекари пока держатся в секрете.