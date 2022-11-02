Российская блогерша и телеведущая Ида Галич показала фигуру в нижнем белье. Соответствующим видеороликом она поделилась в сторис на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, знаменитость запечатлена в ванной комнате в комплекте черного цвета, состоящем из кружевного бюстгальтера и трусов на высокой посадке. При этом в кадре видно, что на ее лице косметическая маска, а волосы распущены.

«Новости с полей. Я снова вернулась к употреблению сладкого только раз в неделю», — подписала звезда видео.

Вдобавок инфлюэнсерша отметила, что за последнее время набрала вес.