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1 час назад

Ида Галич показала фигуру в нижнем белье

Lenta.ru

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич показала фигуру в нижнем белье. Соответствующим видеороликом она поделилась в сторис на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ида Галич показала фигуру в нижнем белье
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, знаменитость запечатлена в ванной комнате в комплекте черного цвета, состоящем из кружевного бюстгальтера и трусов на высокой посадке. При этом в кадре видно, что на ее лице косметическая маска, а волосы распущены.

«Новости с полей. Я снова вернулась к употреблению сладкого только раз в неделю», — подписала звезда видео.

Вдобавок инфлюэнсерша отметила, что за последнее время набрала вес.

«А то без спорта и на сахаре меня сильно подраздуло», — пояснила она.

Звёзды,Ида Галич,
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