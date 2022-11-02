Звезда "Кадетства" растрогала фанатов детским фото

Сегодня российской актрисе театра и кино Елене Захаровой исполняется 47 лет. В честь дня рождения звезда опубликовала на страничке в одной из популярных социальных сетей архивный снимок.
На винтажной фотографии изображена совсем маленькая Елена.
“Начинается мой новый год! Слава Богу за все! Спасибо за то, что было, за то, что будет, за то, что есть”, — такой подписью сопроводила публикацию актриса.
Фанаты артистки поздравляют ее с днем рождения в комментариях. Отметились и некоторые российские звезды. С праздником Елену поздравил музыкант Игорь Николаев.
Российским зрителям актриса известна ролями в "Кадетстве", "Вернуть Веру», "Отеле «Феникс»", "Спартаке и Калашникове".
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