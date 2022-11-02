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49 минут назад

Актриса Елена Захарова растрогала фанатов детским фото

Мира Маркина

Сегодня российской актрисе театра и кино Елене Захаровой исполняется 47 лет. В честь дня рождения звезда опубликовала на страничке в одной из популярных социальных сетей архивный снимок.

Звезда "Кадетства" растрогала фанатов детским фото
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На винтажной фотографии изображена совсем маленькая Елена.

Соцсети

“Начинается мой новый год! Слава Богу за все! Спасибо за то, что было, за то, что будет, за то, что есть”, — такой подписью сопроводила публикацию актриса.

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Фанаты артистки поздравляют ее с днем рождения в комментариях. Отметились и некоторые российские звезды. С праздником Елену поздравил музыкант Игорь Николаев.

Российским зрителям актриса известна ролями в "Кадетстве", "Вернуть Веру», "Отеле «Феникс»", "Спартаке и Калашникове".

Ранее “Рамблер” писал, за какой снимок высмеяли Наташу Королеву.

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