Синди Кроуфорд раскрыла способ борьбы со стрессом

«Допустим, я заканчиваю тренировку в 9:30, а встреча по работе назначена на 10 утра. Так, у меня есть полчаса, чтобы принять душ и собраться, — объяснила она. — Но, например, мой муж хочет со мной поговорить. В этот момент я смотрю на часы. После этого я говорю ему, что на разговор у меня есть три минуты. Но он раздражается, или я начинаю испытывать стресс от осознания того, что теперь у меня не будет времени на макияж».