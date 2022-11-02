Галич снялась в нижнем белье и призналась, что поправилась

Блогер и телеведущая Ида Галич показала фигуру в нижнем белье на новом видео без фотошопа и фильтров. Соответствующим роликом она поделилась с подписчиками в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

32-летняя Ида Галич опубликовала видеоролик, снятый в ванной комнате. Блогер и телеведущая предстала с распущенными волосами, убранными за уши, тканевой маской на лице и в нижнем белье черного цвета. На ней были кружевной бюстгальтер и трусы на высокой посадке.

Галич отметила, что решила есть меньше сладостей, поскольку набрала лишние килограммы. «Новости с полей. Я снова вернулась к употреблению сладкого только раз в неделю. А то без спорта и на сахаре меня сильно подраздуло», — заявила она.

В феврале 2020 года у Иды Галич родился сын Леон. С отцом мальчика, блогером Аланом Басиевым, звезда развелась в 2021-м, после трех лет официального брака.