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2 часа назад

Певец Никита рассказал о проклятии группы «Иванушки International»

Passion.ruиещё 1

Певец Никита согласился с бытующим мнением, что на группе «Иванушки International» лежит проклятие. О злом роке заговорили после двух трагедий с солистами.

Певец Никита рассказал о проклятии группы «Иванушки»
Фото: Passion.ruPassion.ru

Никита когда-то и сам мог попасть в коллектив и проходил кастинг, однако в группу его не взяли. Зато отбор прошел Олег Яковлев, печальный исход которого хорошо известен.

«Слышал, что третий солист уходил навсегда», - рассказал 47-летний певец.

Яковлев занял место трагически погибшего Игоря Сорина.

Сорин выпал с шестого этажа. Яковлев умер от пневмонии и цирроза печени.

Сейчас третьим вокалистом в «Иванушках International» является Кирилл Туриченко. Что бы ни говорили, планов уходить из группы у него нет.

Звёзды,Игорь Сорин,Кирилл Туриченко,Олег Яковлев,
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