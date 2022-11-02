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1 час назад

53-летняя Дженнифер Лопес предстала в нижнем белье на снимках без фотошопа

Газета.Ru

Певица, актриса и бизнесвумен Дженнифер Лопес предстала в нижнем белье на снимках без фотошопа. Соответствующими кадрами она поделилась с подписчиками в социальных сетях.

53-летняя Лопес предстала в нижнем белье на снимках без фотошопа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

53-летняя Дженнифер Лопес опубликовала несколько снимков без фильтров и без фотошопа, на которых предстала в нижнем белье бренда Intimissimi. Звезда позировала, сидя на диване с книгой. На ней были кружевной бюстгальтер, а также шелковая рубашка, расстегнутая на все пуговицы, и идущие в комплекте с ней брюки.

Поклонники Дженнифер Лопес восхитились ее внешним видом в комментариях. «Сводишь с ума», «Становишься все красивее и красивее», «Нет слов», «Выглядишь потрясающе для своего возраста», «Пример для всех женщин», — писали интернет-пользователи.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые появились на публике в статусе супругов.

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