53-летняя Лопес предстала в нижнем белье на снимках без фотошопа

Певица, актриса и бизнесвумен Дженнифер Лопес предстала в нижнем белье на снимках без фотошопа. Соответствующими кадрами она поделилась с подписчиками в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

53-летняя Дженнифер Лопес опубликовала несколько снимков без фильтров и без фотошопа, на которых предстала в нижнем белье бренда Intimissimi. Звезда позировала, сидя на диване с книгой. На ней были кружевной бюстгальтер, а также шелковая рубашка, расстегнутая на все пуговицы, и идущие в комплекте с ней брюки.

Поклонники Дженнифер Лопес восхитились ее внешним видом в комментариях. «Сводишь с ума», «Становишься все красивее и красивее», «Нет слов», «Выглядишь потрясающе для своего возраста», «Пример для всех женщин», — писали интернет-пользователи.