67-летняя Долина опубликовала фото в платье с разрезом от бедра

Свою фотографию с изображением в вечернем платье опубликовала 67-летняя певица Лариса Долина в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Наряд артистки восхитил пользователей сети.

На фото Долина позирует на сцене в синем платье в пол со вставкой из пайеток и с разрезом от бедра. Образ певица дополнила туфлями на каблуке. «Чудесный, особенный, теплый, обильно-любовный! Спасибо за очередной энергетический взрыв! Ощущение было такое, что у зрителей горят пожаром ладошки от аплодисментов! Они — аплодисменты — не прекращались ни на минуту», — поделилась артистка впечатлениями от выступления.