Лолита проговорилась, что у нее новый мужчина

Лолита вчера как следует зажгла на фестивале Parus в Дубае. Спела кавер на Моргенштерна в антиковидном костюме, много материлась (но вроде бы это обычное явление для Лолиты?), а еще внезапно заявила зрителям, что она круче Елены Блиновской. «Девочки от Блиновской, вы здесь? — обратилась артистка к залу. — Я вам хочу сказать, что я могу вам дать за меньшие деньги все то, что вы тут по семинарам ездите получать. Любой курс все равно идет к фразе «Все будет ох...тельно».