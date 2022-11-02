Лолита проговорилась, что у нее новый мужчина

Лолита вчера как следует зажгла на фестивале Parus в Дубае. Спела кавер на Моргенштерна в антиковидном костюме, много материлась (но вроде бы это обычное явление для Лолиты?), а еще внезапно заявила зрителям, что она круче Елены Блиновской. «Девочки от Блиновской, вы здесь? — обратилась артистка к залу. — Я вам хочу сказать, что я могу вам дать за меньшие деньги все то, что вы тут по семинарам ездите получать. Любой курс все равно идет к фразе «Все будет ох...тельно».
Оптимистичную жизненную позицию мы заценили, спасибо. А еще порадовались за певицу, узнав подробности ее личной жизни. В беседе с журналистом Аленой Жегаловой Лолита проговорилась о том, что у нее появился новый мужчина. Причем далеко не вчера. «Да, уже давно! По мне же видно!» — поделилась сияющая от счастья певица.
Напомним, в 2020 году Лолита Милявская развелась со своим пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. За плечами пары 9 лет совместной жизни. После развода Лолита ни с кем не была замечена на публике.