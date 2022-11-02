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37 минут назад

5 звезд, которые страдают от неизлечимых заболеваний

WomanHit.ru

Ким Кардашьян, Джастин бибер и другие знаменитости ежедневно преодолевают боль, чтобы продолжать карьеру.

5 звезд, которые страдают от неизлечимых заболеваний
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Когда звезды выходят на красные дорожки, кажется, что в жизни этих блистательных персон не может быть проблем. Но в реальности знаменитости сталкиваются и с разбитым сердцем, и с ментальными проблемами, а некоторые из артистов страдают от неизлечимых заболеваний.

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Sia

В 2019 году загадочная австралийская певица неожиданно призналась, что живет с постоянной болью. Sia страдает от синдрома Элерса — Данлоса, который выражается в дискомфорте в суставах, растяжимость кожи и долгое заживление ран. Преодолеть недуг артистка не может, но учится жить с ним и поддерживать тех, кто страдает от той же болезни.

Леди Гага

Эпатажная звезда страдает от красной волчанки: это аутоиммунное заболевание, которое сопровождается воспалением соединительных тканей. Кроме того, певица постоянно сталкивается с повышением температуры, высыпаниями на лице и болью в мышцах. Артистка призналась, что научилась жить с болезнью, но надеется, что однажды ученые найдут способ полностью подавлять красную волчанку.

Ким Кардашьян

Дива признавалась, что с юности живет с выраженным псориазом. Чтобы бороться с покраснениями и шелушениями, Ким делала специальные инъекции, пользовалась кремами от псориаза, обращалась к специалистам традиционной и альтернативной медицины. Но ни один из способов не сработал: как только Кардашьян нарушает диету или нервничает, псориаз обостряется. Бизнесвумен не стесняется показывать, как выглядеть ее воспаленное лицо и руки, считая, что девушки должны перестать комплексовать и испытывать стыд от того, что кто-то обращает на их особенность внимание.

Майкл Джей Фокс

Звезда фильмов «Назад в будущее» несколько давно борется с болезнью Паркинсона. Этот недуг заставил его прервать карьеру: недуг влияет на двигательную активность, речь, память, мешает нормальному сну. Майкл чувствовал беспомощность перед недугом, все глубже погружался в депрессию, а спасение находил в алкоголе. К счастью, жена актера помогла ему справиться с зависимостью и начать терапию. Майкл Джей Фокс активно инвестирует в исследования болезни Паркинсона, основал свой фонд, который помогает страдающим этим заболеванием

Джастин Бибер

Певцу не повезло дважды: в 2020 году у него диагностировали болезнь Лайма, вызывающие постоянные воспаления в организме. А немного позже Джастин столкнулся с хроническим мононуклеозом. Среди симптомов недуга — боли в суставах и мышцах, повышенная чувствительность кожи и сыпь, повышение температуры, головные боли. Болезнь Лайма часто приводит к инвалидности: Бибер признавался, что иногда неделями не может встать с постели, а его лицо в 2022 году парализовало.

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