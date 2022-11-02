Меган Маркл рассказала, чем занимается каждое утро

«Арчи просыпается на полчаса позже Лилибет. Я начинаю готовить ему завтрак за несколько минут до того, как встанет, а параллельно кормлю Лилибет. Потом Гарри помогает мне собирать Арчи. Мне нравится готовить завтрак для своей семьи, для меня это лучший способ начать день», — поделилась Меган.