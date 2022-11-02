Меган Маркл рассказала, чем занимается каждое утро

Меган Маркл поделилась своими взглядами на материнство и рассказала, как проходит ее типичное утро с мужем и детьми. Об этом герцогиня Сассекская рассказала в очередном эпизоде своего подкаста «Архетипы».
Темой нового эпизода подкаста Меган Маркл стали сложности и стереотипы, с которыми сталкиваются женщины в материнстве. Герцогиня Сассекская описала свою ежедневную утреннюю суматоху и заявила, что прекрасно понимает работающих родителей маленьких детей. По ее словам, ее утро начинается с приготовления завтрака для детей, которые просыпаются в разное время.
«Арчи просыпается на полчаса позже Лилибет. Я начинаю готовить ему завтрак за несколько минут до того, как встанет, а параллельно кормлю Лилибет. Потом Гарри помогает мне собирать Арчи. Мне нравится готовить завтрак для своей семьи, для меня это лучший способ начать день», — поделилась Меган.
Жена принца Гарри добавила, что в ее утреннюю рутину входит также кормление трех собак.
«После того, как я кормлю наших животных, мне нужно быстро собрать и отправить Арчи в школу. Так что, мое утро похоже на порывистый ветер», — пошутила герцогиня.
Ранее королевский биограф назвала принца Гарри эмоционально зависимым от Меган Маркл.