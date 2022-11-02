Шакира возмутила посетителей парка аттракционов нахальным поведением

Эта история случилась на Хэллоуин в парке развлечений в Барселоне.

Фото: Inc-News Inc-News

Певица Шакира показала своим поклонникам, что она не только обманутая мужем Жераром Пике мать двоих детей, но и настоящая звезда, которым иногда правила не писаны.

Недавно исполнительница в день Хэллоуина пришла с сыновьями парк аттракционов в Барселоне, где им приглянулась «Башня ужасов».

Тот факт, что в кассу стояла огромная очередь посетителей, знаменитость ничуть не смутил.

По словам очевидцев, певица обратилась к кому-то из менеджеров парка, и через пару минут сотрудники службы безопасности быстренько оттеснили толпу в сторону, давая проход Шакире с ее детьми.

При этом, как пишут местные СМИ, охранники особо не церемонились с людьми, толкая их локтями и не выбирая выражений.