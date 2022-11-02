Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+18° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
1 час назад

Шакира возмутила посетителей парка аттракционов нежеланием стоять в очереди

Inc-News

Эта история случилась на Хэллоуин в парке развлечений в Барселоне.

Шакира возмутила посетителей парка аттракционов нахальным поведением
Фото: Inc-NewsInc-News

Певица Шакира показала своим поклонникам, что она не только обманутая мужем Жераром Пике мать двоих детей, но и настоящая звезда, которым иногда правила не писаны.

Недавно исполнительница в день Хэллоуина пришла с сыновьями парк аттракционов в Барселоне, где им приглянулась «Башня ужасов».

Тот факт, что в кассу стояла огромная очередь посетителей, знаменитость ничуть не смутил.

По словам очевидцев, певица обратилась к кому-то из менеджеров парка, и через пару минут сотрудники службы безопасности быстренько оттеснили толпу в сторону, давая проход Шакире с ее детьми.

При этом, как пишут местные СМИ, охранники особо не церемонились с людьми, толкая их локтями и не выбирая выражений.

По некоторым данным, вслед Шакире неслись возмущенные и где-то даже не самые литературные выкрики, что не помешало знаменитости и ее сыновьям развлекаться в полном одиночестве, пока все остальные ждали в очереди.

Звёзды,Жерар Пике,Шакира,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители