Шакира возмутила посетителей парка аттракционов нахальным поведением

Эта история случилась на Хэллоуин в парке развлечений в Барселоне.
Певица Шакира показала своим поклонникам, что она не только обманутая мужем Жераром Пике мать двоих детей, но и настоящая звезда, которым иногда правила не писаны.
Недавно исполнительница в день Хэллоуина пришла с сыновьями парк аттракционов в Барселоне, где им приглянулась «Башня ужасов».
Тот факт, что в кассу стояла огромная очередь посетителей, знаменитость ничуть не смутил.
По словам очевидцев, певица обратилась к кому-то из менеджеров парка, и через пару минут сотрудники службы безопасности быстренько оттеснили толпу в сторону, давая проход Шакире с ее детьми.
При этом, как пишут местные СМИ, охранники особо не церемонились с людьми, толкая их локтями и не выбирая выражений.
По некоторым данным, вслед Шакире неслись возмущенные и где-то даже не самые литературные выкрики, что не помешало знаменитости и ее сыновьям развлекаться в полном одиночестве, пока все остальные ждали в очереди.