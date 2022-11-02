Тарасов поставил на место Бузову

Футболист и блогер Дмитрий Тарасов заявил, что больше не хочет контактировать с артисткой Ольгой Бузовой. Об этом он сообщил в YouTube-шоу «ДаДа — НетНет».

По словам Тарасова, он хорошо общался с бывшей женой до тех пор, пока она не написала ему публичное обращение в социальных сетях. Тогда Бузова отказалась от предложения экс-супруга поучаствовать в проекте и просила его не использовать имя артистки для пиара собственной личности. Футболист заявил, что его бывшая жена хочет развести «грязюку», к которой он не хочет иметь отношение.