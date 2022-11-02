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9 минут назад

Бывший муж Бузовой Тарасов заявил, что не хочет контактировать с телеведущей

Газета.Ruиещё 1

Футболист и блогер Дмитрий Тарасов заявил, что больше не хочет контактировать с артисткой Ольгой Бузовой. Об этом он сообщил в YouTube-шоу «ДаДа — НетНет».

Тарасов поставил на место Бузову
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Тарасова, он хорошо общался с бывшей женой до тех пор, пока она не написала ему публичное обращение в социальных сетях. Тогда Бузова отказалась от предложения экс-супруга поучаствовать в проекте и просила его не использовать имя артистки для пиара собственной личности. Футболист заявил, что его бывшая жена хочет развести «грязюку», к которой он не хочет иметь отношение.

«Я хотел конкретный ответ на предложение, а раздули полную кашу. Это не она писала, а ее помощники. Больше предложений от моей команды не будет», — отметил Тарасов.

Ранее Бузова рассказала, как шахматист Анатолий Карпов поддержал ее во время участия в «Ледниковом периоде».

Звёзды,Дмитрий Тарасов,Анатолий Карпов,
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