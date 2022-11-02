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55 минут назад

22-летняя дочь Джуда Лоу снялась в рекламной кампании Jimmy Choo

Газета.Ru

Дочь актера Джуда Лоу и актрисы Сэди Фрост, 22-летняя Айрис, снялась в рекламной кампании английского бренда обуви и аксессуаров Jimmy Choo. Об этом сообщает Daily Mail.

22-летняя дочь Джуда Лоу снялась в рекламе Jimmy Choo
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Айрис Лоу стала лицом зимнего кампейна Jimmy Choo. Модель позировала в кожаном мини-платье на одно плечо и высоких сапогах-чулках, а также в одном боди с глубоким вырезом, капроновых колготках и туфлях на шпильке.

В 2015 году дочь Джуда Лоу и Сэди Фрост дебютировала в качестве модели, снявшись для бренда Illustrated People. В 2016-м она попала на страницы Teen Vogue, а в 2017-м получила свой первый крупный контракт — стала лицом Burberry Beauty. В 2020-м она дебютировала на подиуме, приняв участие в показе Miu Miu.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Айрис Лоу снялась в рекламной кампании Versace.

Звёзды,Джуд Лоу,
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