Бородина осудила отношения 40-летних женщин с юношами

Телеведущая Ксения Бородина высказала предположение о том, что женщины старше 40 лет, которые состоят в отношениях с молодыми юношами, пытаются восполнить упущенную молодость. Своими мыслями она поделилась в социальных сетях.

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"Когда женщина 40+ с парнями встречается, это либо восполнение упущенной молодости, либо это "эффект мамы", — поделилась Бородина.

При этом телеведущая заявила, что для нее нормальной разницей в возрасте является промежуток в пять-семь лет. А встречающиеся с молодыми парнями женщины будут "страдать", отметила Бородина.

Говоря о самих молодых людях, то Ксения предположила, что они часто встречаются с женщинами значительно старше из-за корыстных интересов.