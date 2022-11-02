Водонаева рассказала, что заболела с сыном коклюшем

Телеведущая Алена Водонаева призналась, что заболела с сыном Богданом острым инфекционным заболеванием. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

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Водонаева подхватила коклюш от Богдана, который заразился от мальчика в школе. Мама и сын находились на изоляции с 20 октября. На данный момент телеведущая и мальчик выздоровели. Они чувствуют себя хорошо.

"Если интересно, как лично у меня протекало: температуры нет, слабости нет, а вот кашель, как у Сатаны", - поделилась Водонаева.