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1 час назад

Алена Водонаева рассказала, что заболела с сыном коклюшем

Газета.Ru

Телеведущая Алена Водонаева призналась, что заболела с сыном Богданом острым инфекционным заболеванием. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

Водонаева рассказала, что заболела с сыном коклюшем
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Водонаева подхватила коклюш от Богдана, который заразился от мальчика в школе. Мама и сын находились на изоляции с 20 октября. На данный момент телеведущая и мальчик выздоровели. Они чувствуют себя хорошо.

"Если интересно, как лично у меня протекало: температуры нет, слабости нет, а вот кашель, как у Сатаны", - поделилась Водонаева.

В октябре телеведущая заявила, что не планирует больше заводить детей. Ранее Водонаева назвала "серой" признанную самой красивой женщиной в мире Джоди Комер.

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