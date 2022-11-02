В Нью-Йорке продается квартира, где жила Сара Джессика Паркер

В Нью-Йорке выставлена на продажу квартира в престижном районе Нью-Йорка, в которой жила Сара Джессика Паркер во время съемок сериала "Секс в большом городе" в конце 90-х годов. Об этом сообщает The New York Post.

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Квартира расположена в историческом 12-этажном здании в районе Трайбека на последнем этаже. С тех пор, как актриса покинула жилище, к нему присоединили нижний этаж, трансформировав квартиру в двухуровневый пентхаус.

Сейчас его продают за $5,5 млн - это ниже цены, которая была выставлена в июле этого года, когда объект недвижимости пытались отдать за $5,8 млн. Отличительной особенностью квартиры стала просторная терраса, оборудованная открытой кухней, с панорамным видом на город. В ней также расположены четыре спальни и четыре ванных комнаты.