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22 минуты назад

В Нью-Йорке продается квартира, где жила Сара Джессика Паркер в 90-е годы

Газета.Ru

В Нью-Йорке выставлена на продажу квартира в престижном районе Нью-Йорка, в которой жила Сара Джессика Паркер во время съемок сериала "Секс в большом городе" в конце 90-х годов. Об этом сообщает The New York Post.

В Нью-Йорке продается квартира, где жила Сара Джессика Паркер
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Квартира расположена в историческом 12-этажном здании в районе Трайбека на последнем этаже. С тех пор, как актриса покинула жилище, к нему присоединили нижний этаж, трансформировав квартиру в двухуровневый пентхаус.

Сейчас его продают за $5,5 млн - это ниже цены, которая была выставлена в июле этого года, когда объект недвижимости пытались отдать за $5,8 млн. Отличительной особенностью квартиры стала просторная терраса, оборудованная открытой кухней, с панорамным видом на город. В ней также расположены четыре спальни и четыре ванных комнаты.

Отмечается, что Сара Джессика Паркер продала квартиру нынешнему владельцу в 1999 году. Тогда в ее жилище были старинная ванна на ножках, кухня из темного дерева и стекла, предположительно переделанная из шкафов сигарного магазина на Манхэттене, и лестница на крышу.

Звёзды,Сара Паркер,
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