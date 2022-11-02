Лохан призналась, что завидует молодым артистам

«Поэтому я думаю, что это действительно хорошо, что в наше время люди могут сказать, кто они и кем они хотят быть. Я восхищаюсь и ценю это. И я немного завидую, потому что у меня этого не было», — призналась Лохан в видеоинтервью изданию Cosmopolitan.