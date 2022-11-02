Лохан призналась, что завидует молодым артистам

Звезда фильма «Дрянные девчонки» Линдси Лохан рассказала, из-за чего она завидует молодым артистам, которые начинают свой путь в мире шоу-бизнеса. Звезда расстроилась, что стала популярной, когда соцсети еще не были востребованы. Именно это послужило причиной зависти, так как юные звезды могут без проблем раскручиваться в эпоху интернета.
«Поэтому я думаю, что это действительно хорошо, что в наше время люди могут сказать, кто они и кем они хотят быть. Я восхищаюсь и ценю это. И я немного завидую, потому что у меня этого не было», — призналась Лохан в видеоинтервью изданию Cosmopolitan.
Актриса также отметила, что еле поспевает за обновлениями в соцсетях. Она обязательно перепроверяет то, что собирается обнародовать в Сети.