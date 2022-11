Жену Бибера подняли на смех за нелепый фотошоп

В октябре Бибер вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Звезда посетила вечеринку ювелирного дома Tiffany & Co в коричневом платье бренда Bronx and Banco длины макси, выполненном из прозрачной ткани, которая демонстрировала ее кожаное нижнее белье. В качестве украшений для выхода в свет манекенщица выбрала крупный чокер и несколько браслетов бренда Tiffany & Co.