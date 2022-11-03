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3 часа назад

Жену Бибера подняли на смех в сети за нелепый фотошоп на фото в нижнем белье

Lenta.ru

Американская модель Хейли Бибер снялась в нижнем белье для рекламы новой коллекции марки Victoria’s Secret и подверглась критике со стороны поклонников. Соотвествующие снимки появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Жену Бибера подняли на смех за нелепый фотошоп
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Жена певца Джастина Бибера поделилась фото, на котором она позирует, придерживая заглавные буквы названия бренда. На снимке знаменитость запечатлена в зеленом полупрозрачном боди с кружевным верхом и низом. Ее образ дополняют чокер, чулки черного цвета и туфли с острым носом.

Фанаты подняли на смех неестественную форму бедер модели, о чем принялись в комментариях под публикацией, которая набрала более 749 тысяч лайков. «Кто-нибудь заметил у нее на ногах фотошоп? Левое бедро выглядит так, как будто вырезали ножницами», «Уф, надо уволить того, кто обрабатывал этот кадр. Какой-то нелепый фотошоп», «Не только меня пугает ее правая нога?», «А вас не смущает, что у вас нога как будто обрезана?», «Ужасная работа фотошопера», — возмущались они.

В октябре Бибер вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Звезда посетила вечеринку ювелирного дома Tiffany & Co в коричневом платье бренда Bronx and Banco длины макси, выполненном из прозрачной ткани, которая демонстрировала ее кожаное нижнее белье. В качестве украшений для выхода в свет манекенщица выбрала крупный чокер и несколько браслетов бренда Tiffany & Co.

Звёзды,Джастин Бибер,Tiffany & Co,
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