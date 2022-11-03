Боярский вернется на сцену ради юбилейного концерта группы «Зодчие»

Российский певец Михаил Боярский порадует поклонников возвращением на сцену в рамках юбилейного концерта группы «Зодчие». Об этом сообщили в пресс-службе московского театра «Градский Холл», где 7 ноября должно состояться мероприятие.

Недавно звезда 90-х Влад Сташевский впервые вышел в свет после долгого перерыва и исполнил свои хиты на «Дискотеке МУЗ-ТВ. Золотые хиты» в Music Media Dome. Сташевский исполнил несколько своих культовых песен. За кулисами шоу звезда 90-х появился в рубашке винного цвета и клетчатых брюках. После прекращения сотрудничества с продюсером Юрием Айзеншписом карьера Сташевского пошла на спад, а сам певец стал вести замкнутый образ жизни.