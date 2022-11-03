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2 часа назад

Михаил Боярский вернется на сцену ради юбилейного концерта группы «Зодчие»

Вечерняя Москва

Российский певец Михаил Боярский порадует поклонников возвращением на сцену в рамках юбилейного концерта группы «Зодчие». Об этом сообщили в пресс-службе московского театра «Градский Холл», где 7 ноября должно состояться мероприятие.

Боярский вернется на сцену ради юбилейного концерта группы «Зодчие»
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

"Во второе отделение войдут песни разных лет также дуэтами с Валерием Сюткиным, Юрием Лозой, Михаилом Боярским, Сергеем Минаевым, Михаилом Гребенщиковым, Ромарио, Сергеем Крыловым и другими", — говорится в сообщении.

В рамках концерта группа «Зодчие» представит публике свой новый альбом и отпразднует 65-летие основателя коллектива Юрия Давыдова.

Недавно звезда 90-х Влад Сташевский впервые вышел в свет после долгого перерыва и исполнил свои хиты на «Дискотеке МУЗ-ТВ. Золотые хиты» в Music Media Dome. Сташевский исполнил несколько своих культовых песен. За кулисами шоу звезда 90-х появился в рубашке винного цвета и клетчатых брюках. После прекращения сотрудничества с продюсером Юрием Айзеншписом карьера Сташевского пошла на спад, а сам певец стал вести замкнутый образ жизни.

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