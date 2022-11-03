Шаляпин заявил, что внучка Гурченко "натерпелась незаслуженных унижений"

Певец Прохор Шаляпин публично поддержал внучку Людмилы Гурченко Елену Королеву после новости о том, что она потеряла ребенка. В своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) артист написал небольшое обращение к подруге.

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«Бедная Лена — натерпелась незаслуженных унижений и предательств», — написал исполнитель в личном блоге. Также он призвал Королеву «держаться».

Накануне стало известно, что Королева потеряла ребенка на третьем месяце беременности. Шаляпин рассказал, что она пережила выкидыш после падения на даче.