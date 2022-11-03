Подписчики Нюши считают, что она попала в секту

Поводом для волнений подписчиков Нюши в Инстаграме (запрещен в РФ) стал ее свежий пост о Елене Блиновской. Певица сердечно поздравила гуру всевозможных марафонов (нет, не с днем рождения) с международной презентацией трансформационной игры «Путь желаний» и практически спела оду.
«Уверена, что игра поможем многим людям трансформировать свою жизнь в лучшую сторону, — написала Нюша. — Погружаясь в нее, ты сам себе отвечаешь на вопросы, как на сеансе у отличного психолога, который не отвечает на твои вопросы, а подводит к тому, чтобы ты сам этот сделал, и, главное, сделал выводы. Классный процесс диалога с собой», — заключила певица. Ниже все то же самое она написала еще и на английском.
Первый коммент последовал от Блиновской. «Как приятно, люблю тебя», — щебетала блогер. На этом позитивная реакция на пост закончилась. Фанаты начали массово критиковать и выражать беспокойство за любимую певицу. «Выйди из этой секты!», «Ужас, я думала, вы выше этого», «Дно», «Нюша, ты в себе?!! Какая Блиновская!!!», — писали наперебой фолловеры.
Нюша никак не реагирует на комментарии и, судя по следующему посту с признаниями в любви своей команде, пребывает в дзене. Вот. А вы говорите «дно», «выйди и секты» и «какая еще Блиновская»...