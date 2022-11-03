Подписчики Нюши считают, что она попала в секту

«Уверена, что игра поможем многим людям трансформировать свою жизнь в лучшую сторону, — написала Нюша. — Погружаясь в нее, ты сам себе отвечаешь на вопросы, как на сеансе у отличного психолога, который не отвечает на твои вопросы, а подводит к тому, чтобы ты сам этот сделал, и, главное, сделал выводы. Классный процесс диалога с собой», — заключила певица. Ниже все то же самое она написала еще и на английском.