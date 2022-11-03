48-летняя Кейт Мосс в "голом" платье пришла на премию WSJ

Британская супермодель и актриса Кейт Мосс вышла в свет в откровенном наряде с разрезами. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В среду, 2 ноября, в Музее современного искусства в Нью-Йорке состоялась ежегодная премия WSJ Innovator Awards. 48-летняя супермодель Кейт Мосс стала одной из гостей мероприятия. Модель позировала на красной дорожке вместе с креативным директором Versus Versace Энтони Ваккарелло.

Она выбрала для вечера «голое» оливковое платье с разрезами, в котором показала безупречную фигуру. Волосы модели собрали в элегантный пучок и спрятали под капюшоном. Образ дополнили крупные серьги, подвеска с кристаллом, широкий браслет и сет из цепочек.