От Алисы Аршавиной требуют 3 млн рублей

На тяжелобольную бывшую жену Андрея Аршавина Алису подал в суд питерский бизнесмен. Он требует взыскать с нее крупную сумму в качестве материального ущерба. Об этом сообщили в пресс-службе Красносельского районного суда, передает "СтарХит".

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Уже больше полугода Алиса Аршавина не появляется в социальных сетях, она удалила все посты и сменила номер телефона. Многие предположили, что бывшая жена футболиста легла в клинику, чтобы решить накопившиеся проблемы со здоровьем.

Летом Аршавина проиграла суд бывшей свекрови на два миллиона рублей. А теперь на нее подал иск питерский предприниматель Виталий Савчин. Он требует от Аршавиной около трех миллионов рублей в качестве омпенсации материального вреда. На последнем из заседаний была назначена товароведческая экспертиза. После процесс возобновится.