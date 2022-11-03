Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+12° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
2 часа назад

От тяжелобольной Алисы Аршавиной требуют три миллиона рублей

Мария Иглина

На тяжелобольную бывшую жену Андрея Аршавина Алису подал в суд питерский бизнесмен. Он требует взыскать с нее крупную сумму в качестве материального ущерба. Об этом сообщили в пресс-службе Красносельского районного суда, передает "СтарХит".

От Алисы Аршавиной требуют 3 млн рублей
Фото: Социальные сетиСоциальные сети

Уже больше полугода Алиса Аршавина не появляется в социальных сетях, она удалила все посты и сменила номер телефона. Многие предположили, что бывшая жена футболиста легла в клинику, чтобы решить накопившиеся проблемы со здоровьем.

36-летняя Линдси Лохан призналась, что терпит боль ради красоты

Летом Аршавина проиграла суд бывшей свекрови на два миллиона рублей. А теперь на нее подал иск питерский предприниматель Виталий Савчин. Он требует от Аршавиной около трех миллионов рублей в качестве омпенсации материального вреда. На последнем из заседаний была назначена товароведческая экспертиза. После процесс возобновится.

Ранее Анастасия Решетова рассказала о скупости Тимати.

Звёзды,Алиса Аршавина,Анастасия Решетова,Линдси Лохан,Тимати,Андрей Аршавин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители