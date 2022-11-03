Айза-Лилуна Ай призналась в своей зависимости

Остров Бали, где сейчас отдыхает Айза-Лилуна Ай, действительно подталкивает людей на неожиданные признания. Вчера блогер, отвечая на вопросы подписчиков в Инстаграме (запрещен в РФ), рассказала, что была зависима.
Никаких запрещенных веществ, только капли в нос (а вы о чем подумали?). Девушка призналась, что с трудом отказалась от этой привычки. Рехаб вроде бы даже и не понадобился. По себе знаем, что иногда достаточно просто перетерпеть. Сейчас Айза не поддается соблазну и капает нос крайне редко. И то в случаях, когда он не дышит вообще.
Внутренние трансформации Айзы-Лилуны Ай начались еще две недели назад, когда она только приехала на остров. Первое время девушке было непросто: она не привыкла отдыхать без помощи няни или партнера, пришлось научиться просить помощи. Кто знает, какие еще стороны личности Айзы-Лилуны Ай откроет нам загадочный остров Бали?