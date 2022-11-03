Кафельникова снялась без макияжа с дочерью в ванной

Российская модель Алеся Кафельникова показала фотографию, на которой она запечатлена вместе со своей годовалой дочерью Киарой в ванной комнате. Соответствующий снимок появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) в четверг, 3 ноября.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На размещенном кадра 24-летняя манекенщица снимает сидящего в раковине ребенка во время чистки зубов на камеру смартфона. При этом попадает в кадр через зеркало и сама Кафельникова, она запечатлевает себя вместе с девочкой. На фото видно, что Алеся одета в белый банный халат, ее волосы убраны в хвост, а на лице отсутствует макияж.

В августе Алеся Кафельникова раскрыла секрет похудения после рождения дочери. По словам знаменитости, впервые за пять лет она стала весить 49 килограммов. В сторис девушка объяснила, что поддерживать форму ей помогают постоянные тренировки и полезные пищевые привычки.