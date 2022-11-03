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1 час назад

Жена шеф-повара Константина Ивлева призналась в страшном диагнозе

Мария Иглина

Супруга телеведущего и повара Константина Ивлева Валерия Куденкова призналась в страшном диагнозе, который ей поставили около пяти лет назад. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Жена Ивлева призналась в страшном диагнозе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Супруга телеведущего рассказала, что пять лет назад у нее обнаружили онкологию. Однако Валерия не пояснила, какую форму болезни у нее была найдена. Она также предположила, что могла заболеть из-за неправильного образа жизни, в котором присутствовали клубы и развлечения.

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Кроме этого, Куденкова умолчала о том, как она себя чувствует на сегодняшний день, и удалось ли ей победить болезнь.

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