Диетолог прокомментировала резкое похудение Джигурды

Монодиета, которой, предположительно, придерживается актер Никита Джигурда, может привести к ухудшению состояния кожи и волос и хроническим заболеваниям, предупредила диетолог Людмила Микитюк. Резкое похудение 61-летнего артиста она прокомментировала в беседе с Пятым каналом.

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Диету на гречке, упомянутую артистом в одном из интервью, она назвала одним из самых популярных, но крайне вредных способов похудения. «Потому что, когда вы используете в своем питании только один продукт, естественно, у вас начинается нехватка всех остальных элементов. Да, в гречке есть белок, гречка — это длинный углевод, но в гречке совершенно нет жиров», — объяснила диетолог.

В результате, продолжила она, организм будет использовать резервные запасы, например, из волос, кожи и ногтей. «А мы видим у Никиты плохое состояние волос, они достаточно сухие. К чему это привело? Во-первых, из-за резкого голодания у него нарушился водно-щелочной и кислотно-электролитный баланс, также налицо нехватка витаминов и минералов», — оценила внешность резко похудевшего актера врач.

Голодание может быть лечебным, добавила Микитюк, если проводить его под присмотром специалиста или в специальном заведении. «Процедура помогает избавиться от многих заболеваний, но здесь важно, чтобы в этой практике был правильный вход, само голодание и правильный выход. Но непонятно, соблюдает ли эти рекомендации Никита», — заключила врач.