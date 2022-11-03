Подруга Гузеевой рассказала о странной мании телеведущей

Ирина Павлова, программный директор Московского международного кинофестиваля и подруга Ларисы Гузеевой рассказала, что у телеведущей имеется необычная фобия: она боится беспорядка в доме. Подробностями Павлова поделилась в беседе с изданием "7 дней".
Женщина вспомнила случай, который произошел в 1980-е годы:
"Мы сидели втроем на кухне у Ларисы — она, я и ее мама Альбина — и пили чай с песочным печеньем. Песочное печенье имеет обыкновение крошиться. Крошки падали на стол и иногда на пол. Гузеева спокойно вставала, брала тряпку, вытирала со стола крошки. Брала пылесос и вычищала крошки с пола. Когда она сделала это в десятый раз за 20 минут, Альбина взорвалась и рявкнула: "Дай ты нам уже спокойно чаю попить!" Гузеева надулась и молча вышла из кухни".
Мама телеведущей скончалась четыре года назад в возрасте 80 лет. Гузеева тяжело переживала потерю близкого человека, она до сих пор вспоминает о маме как о самом светлом человеке.