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2 часа назад

Пародист Песков признался в тяжелом финансовом положении

РИА "ФедералПресс"

60-летний пародист и телеведущий Александр Песков пожаловался на тяжелое финансовое положение. Он рассказал, что вынужден жить за счет матери-пенсионерки.

«Чтобы выжить»: Песков признался в иждивенчестве
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Чтобы выжить», – признался артист.

Сейчас Песков сидит без концертов. В последние три года у него было всего три выступления, все остальные появления на сцене не оплачивались.

Артисту даже пришлось выставить на продажу свой загородный дом в Истре за полмиллиарда рублей. Но за три года желающих приобрести его так и не нашлось, передает Teleprogramma.pro.

Ранее «ФедералПресс» писал, что певица Татьяна Буланова рассказала о своем финансовом положении.

Звёзды,Татьяна Буланова,
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