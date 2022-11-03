«Чтобы выжить»: Песков признался в иждивенчестве

60-летний пародист и телеведущий Александр Песков пожаловался на тяжелое финансовое положение. Он рассказал, что вынужден жить за счет матери-пенсионерки.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Чтобы выжить», – признался артист.

Сейчас Песков сидит без концертов. В последние три года у него было всего три выступления, все остальные появления на сцене не оплачивались.

Артисту даже пришлось выставить на продажу свой загородный дом в Истре за полмиллиарда рублей. Но за три года желающих приобрести его так и не нашлось, передает Teleprogramma.pro.