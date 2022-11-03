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1 час назад

Молодая жена Цекало блеснула огромной грудью, которая едва влезла в глубокое декольте

WomanHit.ru

Дарина Эрвин может похвастаться своим пышным бюстом.

Молодая жена Цекало блеснула огромной грудью
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

61-летнийй шоумен Александр Цекало несколько лет назад женился на художнице Дарине Эрвин, которая моложе на 30 лет. Однако пару не смущает большая разница в возрасте.

Дарина является обладательницей прекрасной фигуры. Именно поэтому знаменитость часто публикует в личном аккаунте свои откровенные фотографии.

Вот и сейчас Эрвин выложила пикантный кадр. На нем жена Цекало позирует в белом платье в красный цветочек. Но взгляды подписчиков звезды привлекло глубокое декольте, которое соблазнительно подчеркнуло пышную грудь художницы.

Звёзды,Александр Цекало,
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