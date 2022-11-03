Молодая жена Цекало блеснула огромной грудью

Дарина Эрвин может похвастаться своим пышным бюстом.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

61-летнийй шоумен Александр Цекало несколько лет назад женился на художнице Дарине Эрвин, которая моложе на 30 лет. Однако пару не смущает большая разница в возрасте.

Дарина является обладательницей прекрасной фигуры. Именно поэтому знаменитость часто публикует в личном аккаунте свои откровенные фотографии.